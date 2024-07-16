Пенсионерам пяти категорий в августе повысят пенсии

Доцент Балынин: работавшим в прошлом году пенсионерам повысят пенсию с 1 августа

Пенсионерам пяти категорий в августе этого года повысят пенсии. Первая группа — это пенсионеры, работавшие в прошлом году. Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Аргументы и факты».

По словам доцента, в 2023 году работавших пенсионеров было восемь миллионов человек. Надбавка к пенсии будет индивидуальной.

Во вторую категорию попали пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет. Также пенсию увеличат тем, кому в июле же установили первую группу инвалидности, отметила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова.