Перевозивший футбольных фанатов самолет экстренно сел из-за странного запаха на борту

Daily Mail: самолет Eurowings экстренно сел из-за странного запаха в салоне

Самолет Eurowings экстренно сел почти сразу после вылета из Берлина из-за странного запаха на борту. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Нештатная ситуация произошла утром 15 июля на борту лайнера, который перевозил пассажиров в Манчестер. Отмечается, что на борту были в том числе фанаты сборной Англии по футболу.

Airbus A319 был вынужден вернуться в аэропорт вылета через 15 минут после отправления, потому что в салоне возник неопределенный запах. Посадка прошла благополучно, после этого около 150 человек эвакуировали с борта. Пассажирам перебронировали места на других рейсах.

В Пакистане пассажирский самолет авиакомпании Saudia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. В результате почти три сотни человек эвакуировали по надувным трапам.