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17:34, 16 июля 2024Путешествия

Перевозивший футбольных фанатов самолет экстренно сел из-за странного запаха на борту

Daily Mail: самолет Eurowings экстренно сел из-за странного запаха в салоне

Фото: Connor Coyne / Unsplash

Самолет Eurowings экстренно сел почти сразу после вылета из Берлина из-за странного запаха на борту. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Нештатная ситуация произошла утром 15 июля на борту лайнера, который перевозил пассажиров в Манчестер. Отмечается, что на борту были в том числе фанаты сборной Англии по футболу.

Airbus A319 был вынужден вернуться в аэропорт вылета через 15 минут после отправления, потому что в салоне возник неопределенный запах. Посадка прошла благополучно, после этого около 150 человек эвакуировали с борта. Пассажирам перебронировали места на других рейсах.

В Пакистане пассажирский самолет авиакомпании Saudia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. В результате почти три сотни человек эвакуировали по надувным трапам.

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      Мария Борисова
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