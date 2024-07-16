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17:04, 16 июля 2024Путешествия

Эвакуация пассажиров по надувным трапам из горящего самолета попала на видео

Bloomberg: самолет Saudia выкатился за пределы полосы в Пакистане и загорелся

В Пакистане пассажирский самолет авиакомпании Saudia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом пишет Bloomberg.

Нештатная ситуация произошла на борту Airbus A330, который прилетел из Эр-Рияда в Пешавар 11 июля. При приземлении у борта загорелась левая основная стойка шасси, потом он выкатился за пределы рулежной дорожки.

В тот момент в лайнере были 276 пассажиров и 21 член экипажа, им потребовалась эвакуация из горящего лайнера по надувным трапам. Этот процесс попал на видео. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, а пожарные быстро потушили огонь.

Сейчас самолет проходит комплексные проверки и последующие испытания для обеспечения его безопасности.

В России пьяная пассажирка самолета уронила шпица на трап во время выхода из самолета. В ответ на замечание сотрудника аэропорта она начала ругаться матом и случайно упала вместе с мужчиной.

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      Мария Борисова
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