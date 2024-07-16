Пьяная россиянка уронила собаку на трапе самолета, устроила дебош и нарвалась на полицию

Пьяная россиянка с собакой устроила дебош по прилете рейса Петербург — Сургут

В Сургуте пьяная пассажирка самолета уронила свою собаку, устроила дебош и нарвалась на задержание в полиции. Подробностями поделилась транспортная полиция Уральского федерального округа.

Инцидент произошел 11 июля по прилете рейса из Санкт-Петербурга. При выходе из самолета 42-летняя женщина из Нижневартовска на телетрапе уронила своего шпица. Сотрудник службы безопасности сделал россиянке замечание и разозлил ее.

Женщина начала громко кричать, нецензурно выражаться и размахивать руками. Когда работник попытался успокоить дебоширку, они вместе упали на трап.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Пьяную вартовчанку отправили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. На нее составили протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде, а шпица передали знакомым женщины.

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