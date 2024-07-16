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17:47, 16 июля 2024Интернет и СМИ

Популярная российская юмористка оценила перспективу эмиграции

Комик Котельникова заявила, что задумывается об отъезде из России
Вера Котельникова

Вера Котельникова. Кадр: Скажи Гордеевой / YouTube

Популярная российская юмористка Вера Котельникова оценила перспективу эмиграции. На эту тему она порассуждала в интервью журналистке Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Комикесса подчеркнула, что задумывается об отъезде из России. Она уточнила, что решится на эмиграцию в том случае, если в стране ей будет грозить уголовное наказание.

При этом Котельникова призналась, что боится того, что ей придется уехать из России без возможности вернуться. «Хотелось бы везде на тоненького пройти: чтобы я куда-то уехала и при этом я имела возможность возвращаться, потому что у меня здесь семья. Где они — там мой дом», — заявила юмористка.

Ранее генеральный директор телеканала «Спас», ведущий канала «Россия 1» Борис Корчевников высказался об эмиграции. Ведущий заявил, что хотел бы жить только в России.

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