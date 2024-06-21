Ведущий «России 1» двумя словами ответил на вопрос об эмиграции

Телеведущий Борис Корчевников заявил, что не хотел бы эмигрировать из России

Ведущий шоу «Судьба человека» на канале «Россия 1» и генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников двумя словами ответил на вопрос о том, хотел ли бы он эмигрировать. На эту тему он высказался в беседе с проектом «Не Пруст», видео доступно на YouTube.

Корчевникова спросили, в какой стране он бы хотел жить, кроме России. «Только Россия», — заявил телеведущий.

Ранее стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России, пожаловался на снижение интереса россиян к нему. По словам юмориста, записи его выступлений на YouTube стали набирать меньше просмотров, чем ролики, которые были опубликованы, когда он жил в России.

Перед этим другой известный комик Гурам Амарян оценил возможность эмиграции. Он заверил, что не хотел бы уезжать из страны, и указал, что Россия дала ему все возможности для развития.