Потерявшим родственников на СВО семьям предложили продавать кофе

Тульские власти предложили продавать кофе потерявшим на СВО родственников семьям

В Тульской области власти предложили семьям, потерявшим родственников на специальной военной операции (СВО), начать продавать кофе. Об этом сообщили ТАСС организаторы проекта «Добрый кофе».

Они пояснили, что россияне могут получить вендинговые аппараты и стартовый набор сырья. «Теряя основного кормильца, они сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями, решить которые предлагается путем предоставления семьям инструментов для ведения собственного бизнеса и получения стабильного дохода», — отметили организаторы.

По их словам, первый вендинговый автомат в рамках данного проекта будет установлен 18 июля в Туле. Создатели пообещали, что участникам проекта будет оказываться консультационная поддержка в течение всего периода работы.

Ранее в Новосибирской области мать не вернувшегося с СВО бойца отдала миллионы рублей его сослуживцам. В память о сыне россиянка пожертвовала деньги на закупку амуниции для других бойцов.