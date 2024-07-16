Продажи виски в России резко выросли

NielsenIQ: продажи виски в России выросли на 24,6 процента в январе-мае

По итогам первых пяти месяцев 2024 года суммарные объемы продаж виски в России увеличились на 24,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании NielsenIQ.

Отмечается, что за этот период времени продажи виски продемонстрировали самый стремительный прирост среди всех крепких алкогольных напитков. Так, в январе-мае российский рынок увеличился лишь на 4,2 процента, уточнили эксперты.

Спрос на текилу за это время вырос на 21,3 процента, ром — на 20,3 процента, биттеры — на 19,3 процента, аперитивы — на 18,1 процента. В прошлом году наилучшую динамику реализации демонстрировал джин. Однако в 2024-м темпы прироста замедлились — продажи этого вида алкогольных напитков в стране в январе-мае увеличились на 13,7 процента. В свою очередь, реализация вермута сократилась на 2,3 процента, резюмировали аналитики.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщило о резком росте продаж различных видов вина в России. Так, по итогам первой половины 2024 года реализация ликерных вин увеличилась на 73,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го, а игристых — на 28,9 процента. Кроме того, за это время на 12,6 процента выросли продажи виноградных вин.