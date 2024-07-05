Россияне стали пить больше сладкого вина

Росалкогольтабакконтроль: в России выросли продажи ликерных и игристых вин

За первые шесть месяцев в России на 73,3 процента выросли продажи ликерных вин и на 28,9 процента — игристых, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило РИА Новости, со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

На 12,6 процента увеличились продажи виноградных вин. Всего же с января по июнь россияне купили 714 тысяч декалитров ликерных вин, 6,08 миллиона декалитров игристых вин и шампанского, а также 15,714 миллиона декалитров виноградных вин. Кроме того, на 13,3 процента выросли продажи коньяка и почти на шесть процентов — водки.

За полгода продажи спиртных напитков выросли на 9,2 процента. Это без учета сидра, пивных напитков, пива и прочего. При этом продажи слабоалкогольной продукции упали на 7,7 процента.

С 1 июля российский Минфин повысил минимальные цены на крепкий алкоголь. Отныне водка не может продаваться дешевле 299 рублей, бренди 403 рублей, а коньяк 556 рублей. Специалисты объясняют такое решение властей борьбой с теневым производством алкоголя. А также инфляцией.