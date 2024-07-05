Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:50, 5 июля 2024Экономика

Россияне стали пить больше сладкого вина

Росалкогольтабакконтроль: в России выросли продажи ликерных и игристых вин

Фото: Scott Warman / Unsplash

За первые шесть месяцев в России на 73,3 процента выросли продажи ликерных вин и на 28,9 процента — игристых, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило РИА Новости, со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

На 12,6 процента увеличились продажи виноградных вин. Всего же с января по июнь россияне купили 714 тысяч декалитров ликерных вин, 6,08 миллиона декалитров игристых вин и шампанского, а также 15,714 миллиона декалитров виноградных вин. Кроме того, на 13,3 процента выросли продажи коньяка и почти на шесть процентов — водки.

За полгода продажи спиртных напитков выросли на 9,2 процента. Это без учета сидра, пивных напитков, пива и прочего. При этом продажи слабоалкогольной продукции упали на 7,7 процента.

С 1 июля российский Минфин повысил минимальные цены на крепкий алкоголь. Отныне водка не может продаваться дешевле 299 рублей, бренди 403 рублей, а коньяк 556 рублей. Специалисты объясняют такое решение властей борьбой с теневым производством алкоголя. А также инфляцией.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      В России изучили устройство боеприпаса ATACMS. Что удалось узнать о работе американской ракеты?

      Подписавшего контракт с Минобороны россиянина освободили от наказания за кражу

      В России резко выросло производство вина

      Глава Севастополя заявил об уничтожении воздушных целей над морем

      В России ученые захотели ускорить регенерацию костей с помощью растения

      В московском аэропорту таможенники пресекли контрабанду 40 тысяч евро из Сербии

      В России подорожало приготовление традиционного летнего супа

      Маневры «Ярсов» показали на видео

      Найден способ быстро улучшить самочувствие после употребления алкоголя и жирной пищи

      На Украине трех девушек задержали за селфи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше