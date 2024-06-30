Подорожание водки в России объяснили

Fort: подорожание водки в России связано с борьбой с теневым производством

Россиян предупредили о подорожании трех крепких напитков: коньяка, водки и бренди. Рост цен на популярное спиртное объяснил «Газете.Ru» руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслана Брагина.

По словам Брагина, розничные цены на указанные напитки незначительно вырастут во втором полугодии 2024 года. Для рядового потребителя увеличение стоимости не окажется критичным. «Водка подорожает на 17-50 рублей, в зависимости от бренда. Коньяк и бренди подорожают на 30-40 рублей выше», — отметил эксперт.

Брагин заявил, что принятые Минфином меры направлены на борьбу с теневым производством алкоголя. Также рост цен связан с инфляцией и повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше девяти процентов. «Но это в основном относится к импорту», — пояснил специалист.

Ранее Минфин России объявил, что минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут в России с 1 июля 2024 года. Стандартная бутылка водки объемом 0,5 литра подорожает с 281 до 299 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей. Коньяк вырастет в цене с 517 до 556 рублей.