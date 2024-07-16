Пропавшего под Челябинском мальчика с ДЦП нашли мертвым в болоте

Пропавшего в челябинских лесах 14-летнего мальчика с ДЦП нашли мертвым в болоте

В Челябинской области поисковики обнаружили 14-летнего ребенка через десять дней после пропажи. Об этом сообщает портал 74.ru.

Волонтеры совместно с правоохранительными органами организовали поиски подростка с детским церебральным параличом (ДЦП), исчезнувшего из машины во время поездки семьи в лес за грибами неподалеку от поселка Бектыш. Тело ребенка было обнаружено в болоте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка.

Мать мальчика рассказала, что ушла на поиски грибов, а отец оставался с ним в машине. Затем глава семейства тоже отлучился на 5-10 минут, а вернувшись, обнаружил пропажу. При этом на сидении остались все вещи ребенка, в том числе планшет. По ее словам, ребенок ранее также покидал машину, воспринимая это как игру. «Он пытался от нас убежать, побегать ему надо было. Он даже убегал, смеялся, догоним ли мы его», — объяснила женщина.