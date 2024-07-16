Редкие артефакты нашли в России

Археологи обнаружили в Суздале редкие артефакты XI и XII веков

В Суздале во время раскопок экспедицией Института археологии РАН обнаружили вислые печати XI и XII веков. Об этом сообщает «КП-Владимир».

Редкие артефакты обнаружили в разных частях города. По словам ученых, это уникальные находки — за всю историю археологического изучения там были найдены только четыре свинцовые печати.

Также удалось установить владельца второй печати — она принадлежит нотариусу Григорию, оформлявшему различные документы.

Ранее в июне археологи во время раскопок вблизи церкви Николы со Усохи в центре Пскова нашли старинные тисненые накладки, которые использовались в качестве украшения для женских головных уборов.