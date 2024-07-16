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08:20, 16 июля 2024Силовые структуры

Россиянин избил знакомого стулом и угрожал расправой

В Оренбургской области мужчина избил знакомого стулом и попытался его задушить

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Оренбургской области следователи предъявили обвинение 47-летнему местному жителю, который избил знакомого стулом, угрожал расправой и попытался задушить. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в июне пьяный обвиняемый был в доме своего 50-летнего знакомого. Там они поссорились. Во время конфликта фигурант ударил пострадавшего по голове, тот упал на пол. Затем нападавший взял стул и избил мужчину им. Далее, высказывая угрозы убийством, он схватил потерпевшего за шею и начал душить, отчего последний потерял сознание. Жизнь мужчине спасла его сожительница, которая остановила обвиняемого и вызвала врачей.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе 37-летняя местная жительница напала на 42-летнего собутыльника с ножом.

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