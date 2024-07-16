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09:42, 16 июля 2024Силовые структуры

Россиянка набросилась с ножом на соседку во время обсуждения отпуска

СК: в Ульяновской области женщина набросилась с ножом на соседку

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Ульяновской области возбуждено дело против 41-летней местной жительницы, изрезавшей 62-летнюю соседку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 20 июня обвиняемая пришла в гости к пенсионерке в дом на улице Ленина Димитровграда. Женщины обсуждали отпуск хозяйки жилища. Но в какой-то момент гостья достала нож и ударила потерпевшую в шею. Родственники раненой остановили нападавшую и вызвали скорую.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Ранее стало известно, что в Оренбургской области следователи предъявили обвинение 47-летнему местному жителю, который избил знакомого стулом и угрожал расправой.

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      Екатерина Кашурникова
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