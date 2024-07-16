Российская авиакомпания оставила пассажиров без обеда и нарвалась на штраф

Utair оставила пассажиров без обеда во время задержки рейса и нарвалась на штраф

Российская авиакомпания Utair оставила пассажиров без обеда во время длительной задержки рейса и нарвалась на штраф. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что в марте в аэропорту Толмачево рейс из Новосибирска в Сургут по технической причине был отложен на 15 часов. На время ожидания пассажирам не предоставили полагающиеся им по закону бесплатные услуги: питание, размещение в гостинице и организацию хранения багажа.

Транспортная прокуратура провела проверку и привлекла перевозчика к административной ответственности. Его обязали выплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.

В марте другую российскую авиакомпанию, «ИрАэро», также оштрафовали за то, что она не накормила пассажиров и не разместила их в отеле во время задержки рейса. Размер штрафа составил 20 тысяч рублей.

