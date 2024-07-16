Российский самолет Sukhoi Superjet прервал взлет из-за неисправности

Самолет Sukhoi Superjet прервал взлет в Минводах из-за неисправности компьютера

Самолет Sukhoi Superjet российской авиакомпании «Азимут» прервал взлет в Минводах из-за неисправности компьютера. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что лайнер должен был вылететь в Челябинск 15 июля. После устранения неполадок и перезагрузки системы самолет смог начать полет и благополучно добрался до города назначения с опозданием на два часа.

Ранее направлявшиеся на родину россияне на девять часов застряли в аэропорту Венесуэлы, считающейся самой опасной по уровню преступности страной в мире. Инцидент случился на рейсе российской авиакомпании Nordwind Airlines из Порламара в Москву.

