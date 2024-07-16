Российского военного осудили за уклонение от службы и сбор конопли

В Бурятии суд приговорил военного за уклонение от службы и сбор конопли

В Бурятии суд приговорил военного к семи годам колонии общего режима за уклонение от службы и сбор наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 1 ноября 2022 года осужденный решил отдохнуть и не явился на службу. 28 февраля 2024 года его задержали сотрудники военной комендатуры. Позднее выяснилось, что военный собрал части дикорастущей конопли для личного употребления и хранил наркотик в сарае дома. Силовики изъяли запрещенные вещества.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд оштрафовал военного на 20 тысяч рублей за посылку с курительной смесью с гашишным маслом.