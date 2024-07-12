Российского военного осудили за посылку с курительной смесью с гашишным маслом

В Абакане суд оштрафовал военного за посылку с гашишным маслом

Абаканский гарнизонный военный суд оштрафовал военного на 20 тысяч рублей за посылку с курительной смесью с гашишным маслом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, посылку отправил знакомый осужденного. Она предназначалась для личного пользования. Мужчина забрал ее в отделении почтовой связи и привез в воинскую часть, где она была в тот же день обнаружена и изъята сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее Томский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который сел за руль пьяным.