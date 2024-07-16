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13:42, 16 июля 2024Ценности

Собчак на новых фото сравнили с Мэрилином Мэнсоном

Кадр: @xenia_sobchak

Пользователи сети сравнили российскую телеведущую Ксению Собчак с американским рок-певцом Мэрилином Мэнсоном. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя журналистка поделилась снимками с новой фотосессии, на которых показала образ от стилиста Виктории Чураевой, известной в соцсетях по никнейму @salavat_kypere. Так, на размещенных кадрах знаменитость предстала в облегающем длинном плаще черного цвета и с золотым накладным ухом. При этом визажисты нанесли ей на губы темно-розовую помаду и сделали макияж глаз в темных тонах, оформив графичные стрелки.

Поклонники оценили новый образ Собчак в комментариях под постом. «Мэрилин Мэнсон собственной персоной», «Идеально», «Женская версия Мэнсона», «Мэрилин как будто вернулся и едет в тур», «Ксения может украсить собой любой наряд, даже неудачный», «Ксения Мэнсон», «Вам идет! Дита, подвинься», «В каждой блондинке есть Мэрилин Монро, и, бывает, просыпается Мэнсон», — писали они.

Ранее пользователи сети раскритиковали руки Ксении Собчак фразой «такие показывать нельзя».

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      Карина Черных
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