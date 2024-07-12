Руки Ксении Собчак на новых фото раскритиковали в сети фразой «такие показывать нельзя»

Руки журналистки и телеведущей Ксении Собчак на новых фото раскритиковали в сети фразой «такие показывать нельзя». Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в приталенной белой блузке с объемными плечами и коричневой юбке в пол с цветочным узором. Кроме того, она уложила волосы в ретроприческу и накрасила губы красной помадой.

В то же время ведущая показала кисти рук с коротким маникюром. Так, она накрасила ногти красным и белым лаками и надела на пальцы перстни с массивными зелеными камнями.

Подписчики высказались о снимках в комментариях. «Ну и руки... Нашла, что показывать», «А что с маникюром? Где такое делают? Не ходите туда больше. Жуткие руки», «Такие руки нельзя показывать. Очень некрасиво смотрится, даже дорогие украшения не помогают», «Зачем такой стремный маникюр, как у подростка?» — заявили юзеры.

Ранее в июле Ксения Собчак показала лицо без макияжа на видео.