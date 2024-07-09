42-летняя Ксения Собчак показала лицо без макияжа

42-летняя телеведущая Ксения Собчак показала лицо без макияжа на видео

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала лицо без макияжа на видео. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

42-летняя знаменитость запечатлела себя в кровати, где лежала, прикрывшись одеялом по плечи. Так, она распустила волосы без укладки и отказалась от косметики, продемонстрировав естественную внешность. При этом ведущая надела широкое темное кольцо на палец и золотистый браслет на запястье.

«Утро — максимально не мое время», — указала в подписи автор поста.

В июне Ксения Собчак рассказала о перенесенной пластической операции на лице. Кроме того, она отметила, что также задумывается над новой коррекцией внешности.