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14:51, 16 июля 2024Мир

Стало известно о давлении на лидера ХАМАС с целью заключения мира с Израилем

CNN: лидер ХАМАС находится под давлением военных, требующих мира с Израилем
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Yousef Masoud / Globallookpress.com

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар находится под растущим давлением со стороны своих военных командиров, требующих принять соглашение о прекращении огня и заключить мир с Израилем. Об этом на закрытой конференции заявил директор ЦРУ Билл Бернс, сообщает CNN со ссылкой на источник, присутствовавший на конференции.

По словам источника, Бернс заявил на конференции, что Синвар «не обеспокоен своей смертностью», но сталкивается с давлением из-за того, что его обвиняют в чудовищных страданиях в секторе Газа. Представители американской разведки полагают, что лидер ХАМАС скрывается в туннелях под своим родным городом Хан-Юнис в Газа и является ключевым лицом, принимающим решения для ХАМАС относительно заключения сделки.

Как сообщает издание, директор ЦРУ рассказал, что и израильское правительство, и ХАМАС должны воспользоваться этим моментом, спустя более девяти месяцев с начала войны, и достичь прекращения огня. «Однако внутреннее давление, с которым сейчас сталкивается Синвар, усилилось за последние две недели, включая звонки от его собственных старших командиров, уставших от борьбы», — отметил источник.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у него есть «интересные данные», касающиеся судьбы лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Глава израильского правительства не раскрыл подробности, но подчеркнул, что эта информация может способствовать заключению сделки с ХАМАС.

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      Дарья Балацкая
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