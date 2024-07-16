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14:06, 16 июля 2024Силовые структуры

Суд раскрыл детали по первому решению о конфискации электросамоката в Москве

В Москве суд отправил на 100 часов работ хозяина самоката за пьяную езду

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Солнцевский суд Москвы приговорил к 100 часам обязательных работ хозяина электросамоката Илью Гусева за пьяное вождение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда, раскрыв детали первого приговора за нарушения при езде на этом виде транспорта.

Мужчина признан виновным по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»). Ему запрещено управлять транспортом полтора года.

Суд также решил конфисковать в пользу государства электросамокат марки Dualtron Ultra без государственного регистрационного знака. Приговор вступил в законную силу.

15 июля московское управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщило о первом приговоре, по которому суд постановил изъять электросамокат, пьяный хозяин которого наехал на пожилую женщину. Транспорта лишился студент-дизайнер, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за езду в состоянии опьянения. Он отказался явиться к приставу, поэтому его доставили принудительно и забрали электросамокат.

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      Любовь Ширижик
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