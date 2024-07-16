Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:45, 16 июля 2024Бывший СССР

Украинские военные подрались из-за российского шансона

«Страна.ua»: в Хмельницком военком избил военного из-за российского шансона

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Хмельницком военком избил военного из-за российского шансона. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, волонтер по психологической поддержке военнослужащих ВСУ Иванна Фиголь вместе со своим мужем подрались с людьми в военной форме, слушавшими российскую музыку в соседней квартире. Супруг Фиголь приехал в Хмельницкий в отпуск с фронта из-за инсульта матери.

«Как ни странно, есть полиция, есть заявления людей, а наказания нет», — возмутилась коллега Фиголь Наталья Дурдас. Предположительно, речь идет о сотрудниках территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата — прим. «Ленты.ру»), имевших при себе табельное оружие. Дурдас отметила, что неизвестный мужчина ударил мужа Фиголь пистолетом по голове.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции заставили публично извиниться 16-летнего подростка за исполнение гимна России. Киевлянин исполнял гимн России и песню «Я русский» певца SHAMAN (Ярослава Дронова).

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Украина разрабатывает план завершения конфликта с Россией. В чем он заключается?

      Уникальный гаджет появился в продаже в России

      Председатель Европарламента смогла сохранить за собой пост

      Названы шансы лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе

      Раскрыта погода на коричневых карликах

      Суд раскрыл детали по первому решению о конфискации электросамоката в Москве

      Раскрыта причина мощных пожаров в Крыму и Кубани

      В российском регионе арестовали мужчину за расправу над консьержем

      Доверие инвесторов к крупнейшей экономике Европы ухудшилось

      Раскрыты места отдыха Потанина и Абрамовича

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше