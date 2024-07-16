Украинские военные подрались из-за российского шансона

«Страна.ua»: в Хмельницком военком избил военного из-за российского шансона

В Хмельницком военком избил военного из-за российского шансона. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, волонтер по психологической поддержке военнослужащих ВСУ Иванна Фиголь вместе со своим мужем подрались с людьми в военной форме, слушавшими российскую музыку в соседней квартире. Супруг Фиголь приехал в Хмельницкий в отпуск с фронта из-за инсульта матери.

«Как ни странно, есть полиция, есть заявления людей, а наказания нет», — возмутилась коллега Фиголь Наталья Дурдас. Предположительно, речь идет о сотрудниках территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата — прим. «Ленты.ру»), имевших при себе табельное оружие. Дурдас отметила, что неизвестный мужчина ударил мужа Фиголь пистолетом по голове.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции заставили публично извиниться 16-летнего подростка за исполнение гимна России. Киевлянин исполнял гимн России и песню «Я русский» певца SHAMAN (Ярослава Дронова).