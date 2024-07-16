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03:44, 16 июля 2024Культура

Умер музыкальный руководитель «Ленкома»

Музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий умер в возрасте 68 лет

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Умер музыкальный руководитель Театра «Ленком Марка Захарова» Сергей Рудницкий. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале.

Народный артист России скончался на 69-м году жизни. Из них 50 лет он посвятил театру.

Рудницкий был соавтором руководителя театра, режиссера Марка Захарова. Композитор сочинил музыку к таким спектаклям, как «Шут Балакирев», «Ва-Банк», «Чайка».

в феврале сообщалось о смерти автора заставки к мультфильму «Ну, погоди!», венгерского композитора Тамаша Деака. Он написал музыку более чем к 120 мультфильмам и телепередачам, а также ряд джазовых и симфонических композиций. Несколько его мелодий также звучали в других сериях мультфильма.

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      Марина Совина
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