В двух российских регионах ввели ограничения электропотребления

Ограничения электропотребления ввели в КЧР и КБР

Временные ограничения электропотребления ввели в Кабардино-Балкарской республике (КБР) и Карачаево-Черкесии (КЧР) на фоне сбоя на Ростовской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на глав российских регионов.

«Ориентировочно восстановление обратной подачи электроэнергии потребителям запланировано после 22:00», — сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

В свою очередь руководитель КБР Казбек Коков добавил, что правительство республики находится на связи с коллегами из Ростовской области. Он отметил, что временные ограничения введены в Нальчике и ряде населенных пунктов.

Сбой на ростовской АЭС произошел вечером 16 июля. В Росатоме пояснили, что один из энергоблоков станции автоматически отключился от сети из-за неполадок на турбогенераторе. При этом система среагировала в соответствии с проектными алгоритмами.