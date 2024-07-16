В Эстонии пообещали ввести обременительный военный налог

И.о. главы МИД Эстонии Цахкна: страна введет обременительный военный налог

Исполняющий обязанности (и.о.) главы МИД Эстонии Маргус Цахкна пообещал ввести в стране обременительный военный налог. Его слова приводит портал ERR.ee.

«Серьезным налоговым бременем для общества станет налог на оборону. (...) Его главная идея состоит в том, что в финансирование обороны и в широком смысле слова безопасности будут вносить свой вклад все группы общества», — заявил чиновник.

Он отметил, что налог, вероятно, будет временным, его сбор может продлиться до марта 2027 года.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас ушла в отставку. Вместе с премьером в отставку ушли члены ее кабинета министров, в частности Цахкна.