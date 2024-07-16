В Генштабе ВСУ признали отступление украинской армии из Крынок и Урожайного

Liga: в Генштабе ВСУ признали отступление из Крынок и Урожайного

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вышли из Крынок в Херсонской области и Урожайного в Донецкой народной республике. Отступление украинской армии признали в Генеральном штабе ВСУ, сообщает со ссылкой на военных портал Liga.

«В обоих населенных пунктах было невозможно и дальше удерживать позиции. (...) В целях сохранения жизней бойцов ВСУ должны отступить с уничтоженных позиций», — передаются в сообщении слова собеседника издания из Генштаба.

Отмечается, что как в Крынках, так и в Урожайном в результате интенсивных боев укрепленные позиции ВСУ были фактически разрушены.

Российские военные из группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Урожайное 14 июля. По данным Минобороны, сейчас там проводятся мероприятия по разминированию местности и зачистке от остатков очагов сопротивления украинской армии.