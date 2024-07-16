В Госдуме объяснили цель идеи запретить пополнять баланс мобильного без паспорта

Депутат Свинцов поддержал идею запрета пополнять баланс мобильного без паспорта

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов поддержал высказанную в Минцифры идею запретить пополнять баланс мобильного телефона без предъявления паспортных данных. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что подобная инициатива поможет в борьбе с мошенничеством.

Ранее Минцифры предложило пополнять баланс мобильного только при предъявлении паспорта. Кроме того, в ведомство считают, что продавать сим-карты необходимо только после проверки паспортных данных по базе МВД. При несоблюдении заявленных требований продавцов предлагается штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей за каждую симку, проданную с нарушениями.

«Безусловно, дополнительные меры, обеспечивающие безопасность и борьбу с мошенниками, нужны. Мы понимаем, что при всех тех законодательных нормах, которые уже приняты, все равно продолжаются бесконечные мошеннические и спам-звонки, поэтому любые меры, направленные на ужесточение возможности совершения любых правонарушений с использованием сим-карт, мобильной связи, надо поддерживать», — объяснил Свинцов цель иницативы.

Никакой проблемы нет в том, чтобы предъявить свои паспортные данные и оплачивать мобильную связь. У многих мобильная связь привязана к банку, настроены автоматические платежи. Проблем нет для честных людей, а мошенникам нужно создавать препятствия. Когда-нибудь, я надеюсь, мы добьемся того, что объем мошенничества будет снижен до минимума Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

В начале июля в Госдуме сообщили, что серые сим-карты представляют опасность для россиян. По словам члена комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, злоумышленники, пользуясь анонимностью, могут готовиться к терактам или размещать в соцсетях и других площадках вредны и опасный контент.