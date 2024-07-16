Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:42, 16 июля 2024Экономика

В Госдуме объяснили цель идеи запретить пополнять баланс мобильного без паспорта

Депутат Свинцов поддержал идею запрета пополнять баланс мобильного без паспорта

Фото: Unsplash

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов поддержал высказанную в Минцифры идею запретить пополнять баланс мобильного телефона без предъявления паспортных данных. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что подобная инициатива поможет в борьбе с мошенничеством.

Ранее Минцифры предложило пополнять баланс мобильного только при предъявлении паспорта. Кроме того, в ведомство считают, что продавать сим-карты необходимо только после проверки паспортных данных по базе МВД. При несоблюдении заявленных требований продавцов предлагается штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей за каждую симку, проданную с нарушениями.

«Безусловно, дополнительные меры, обеспечивающие безопасность и борьбу с мошенниками, нужны. Мы понимаем, что при всех тех законодательных нормах, которые уже приняты, все равно продолжаются бесконечные мошеннические и спам-звонки, поэтому любые меры, направленные на ужесточение возможности совершения любых правонарушений с использованием сим-карт, мобильной связи, надо поддерживать», — объяснил Свинцов цель иницативы.

Никакой проблемы нет в том, чтобы предъявить свои паспортные данные и оплачивать мобильную связь. У многих мобильная связь привязана к банку, настроены автоматические платежи. Проблем нет для честных людей, а мошенникам нужно создавать препятствия. Когда-нибудь, я надеюсь, мы добьемся того, что объем мошенничества будет снижен до минимума

Андрей Свинцовзампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

В начале июля в Госдуме сообщили, что серые сим-карты представляют опасность для россиян. По словам члена комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, злоумышленники, пользуясь анонимностью, могут готовиться к терактам или размещать в соцсетях и других площадках вредны и опасный контент.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      «Фашисты есть фашисты». В Кремле отреагировали на расправу азовцев над российским военнопленным

      Уникальный гаджет появился в продаже в России

      Украинские военные подрались из-за российского шансона

      В России дали оценку рассказу имама о правильном «побивании» жены

      Полковник попался ФСБ со взяткой за пошив формы для силовиков

      В Госдуме объяснили цель идеи запретить пополнять баланс мобильного без паспорта

      В части граничащего с Украиной российского региона запретили торговлю крепким алкоголем

      Украинские пограничники стрельбой задержали четырех мужчин на границе с Венгрией

      В Турции нашли способ охладить экономику

      Участника СВО предложили на пост сенатора от российского региона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше