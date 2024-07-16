Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:36, 16 июля 2024Бывший СССР

В Минобороны Украины пригрозили штрафами мужчинам за рубежом

Минобороны Украины: мужчины за рубежом, не обновившие данные, тоже получат штраф

Фото: Thomas Peter / Reuters

Военнообязанные украинские мужчины за рубежом, не обновившие данные воинского учета, тоже получат административный штраф. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко в интервью YouTube-каналу «Есть вопросы».

Черногоренко пригрозила административными штрафами украинцам, не успевшим обновить данные воинского учета. При этом она отметила отсутствие инструментов для реализации подобного решения.

«Они являются такими же гражданами, так и работает справедливость», — заявила замглавы украинского Минобороны. Чиновник добавила, что министерство совместно с Генеральным штабом ВСУ будут работать над решением проблемы.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая посоветовала военнообязанным украинцам за рубежом отказаться от гражданства. По ее словам, не желающие вставать на воинский учет мужчины должны сдавать паспорта.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан раскрыл планы Трампа на Украину

      Месси высказался о полученной в финале Кубка Америки травме

      Потерявшим родственников на СВО семьям предложили продавать кофе

      В Минобороны Украины пригрозили штрафами мужчинам за рубежом

      Психолог назвала способ избавиться от «синдрома достигатора»

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при поиске работы в интернете

      Северокорейский делегат утонул в Москве

      Молодой мужчина с последней стадией рака легких рассказал о первых симптомах болезни

      Иностранный турист сорвался со скалы на Кавказе и не выжил

      Российские банки предупредили о неготовности к электронным повесткам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше