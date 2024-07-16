Лебедев: военнослужащие ВСУ расстреливают сослуживцев, желающих сдаться в плен

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают желающих сдаться в плен сослуживцев в Работино. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прибивали оставшихся в Работино бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи. Ровно тоже самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех. Кто пытается сдаться — расстреливают "свои"», — рассказал подпольщик.

Ранее командир добровольческого подразделения «Шторм» с позывным Трапез рассказал, что украинские военные при отступлении с позиций под селом Яснобородовка в Донецкой народной республике (ДНР) бросали раненых.

«В нашем случае раненых бросали и отступали, бросали свое оружие, свои позиции и отступали. Нам не сдавались в плен, у нас пленных не было», — отметил он.