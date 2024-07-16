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08:28, 16 июля 2024Бывший СССР

В подполье рассказали о расстреливающих желающих сдаться солдатах ВСУ

Лебедев: военнослужащие ВСУ расстреливают сослуживцев, желающих сдаться в плен

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают желающих сдаться в плен сослуживцев в Работино. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прибивали оставшихся в Работино бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи. Ровно тоже самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех. Кто пытается сдаться — расстреливают "свои"», — рассказал подпольщик.

Ранее командир добровольческого подразделения «Шторм» с позывным Трапез рассказал, что украинские военные при отступлении с позиций под селом Яснобородовка в Донецкой народной республике (ДНР) бросали раненых.

«В нашем случае раненых бросали и отступали, бросали свое оружие, свои позиции и отступали. Нам не сдавались в плен, у нас пленных не было», — отметил он.

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      Валентин Карант
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