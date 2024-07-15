ВСУ при отступлении с позиций под Яснобородовкой в ДНР бросали раненых

Украинские военные при отступлении с позиций под селом Яснобородовка в Донецкой народной республике (ДНР) бросали раненых, рассказал командир добровольческого подразделения «Шторм» с позывным «Трапез». Об этом пишет РИА Новости.

«В нашем случае раненых бросали и отступали, бросали свое оружие, свои позиции и отступали. Нам не сдавались в плен, у нас пленных не было», — отметил он. Военный уточнил, что Вооруженные силы (ВС) РФ «в лицо видели (противника), когда заходили на позиции».

Российские военные освободили Яснобородовку 9 июля.

Ранее сообщалось, что группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили на кременское направление для нанесения ударов дронами по гражданским лицам и инфраструктуре.