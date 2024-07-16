В России дали оценку рассказу имама о правильном «побивании» жены

«Татар-информ»: рассказ имама из Казани о побивании жены вырвали из контекста

Рассказ имама из Казани Тимура Камаева, как правильно бить жену, был вырван из контекста. Такую оценку дали представители издания «Татар-информ», которое ранее опубликовало видео со скандальным заголовком.

Они пояснили, что Камаев рассуждал о неприемлемости нанесения травм. Нужно «начать с увещевания», потом отказаться спать вместе, чтобы жена «задумалась о том, что она что-то делает не так», утверждал имам. Если и эта методика оказалась безрезультатной, нужно совершить «побивание» палочкой для чистки зубов, говорил он.

Имам в ролике продемонстрировал, как нужно замахиваться, чтобы не задействовать плечевой сустав и не оставить на теле женщины синяков.

«Татар-информ» убрало со своего сайта эту видеозапись. Сотрудники заявили, что коллеги из других средств массовой информации «тиражируют вырванную из контекста часть» — только ту, где говорится про «побивание». «Методы манипуляции общественным сознанием и целенаправленное искажение действительности в целях разжигания межнациональных конфликтов считает недостойными профессиональных СМИ», — заметили представители издания в Telegram-канале.

Ролик о правильном общении с супругой от имама из Казани распространился накануне.