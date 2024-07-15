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19:26, 15 июля 2024Россия

Российский имам рассказал о правильном «побивании» жены

Имам из Татарстана Камаев рассказал, как правильно «побивать» жену
Тимур Камаев

Тимур Камаев. Кадр: Dzen.ru

Имам казанской мечети «Ирек» Тимур Камаев рассказал верующим, как правильно с исламской точки зрения «побивать» жен. Фрагмент его объяснения, основанного на религиозных текстах, опубликовало издание «Татар-информ».

По словам Камаева, целью «побивания» является не причинение женщине физической боли, а указание на ее неправильное поведение. В мусульманской среде с этой целью может быть использован мисвак — палочка для чистки зубов, пояснил он. При этом мужчина не должен задействовать плечевой сустав, замахиваясь на жену, отметил имам.

На вопрос о допустимости бить жену за неуважение к родственникам, употребление алкоголя или измену Камаев ответил следующим образом. «Надо задуматься, стоит ли жить с такой женой. (…) Одни удары тут не помогут», — сказал он, подчеркнув, что даже при этом нужно стараться сохранить семью.

Ранее духовное управление мусульман одобрило появление в России «халяльного кешбэка». Он позволит возвращать клиентам часть расходов, оплаченных с банковской карты. Также компания-разработчик занимается созданием других финансовых продуктов, соответствующих нормам исламского права, в частности, рассрочки, инвестиционных и пенсионных продуктов.

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      Алан Босиков
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