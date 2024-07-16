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16:06, 16 июля 2024Россия

В России связали лекцию по избиению мусульманами жен с болезнью

Политолог Марков о лекции имама об избиении жен: никабофилов пора остановить
Начало событий в новости Российский имам рассказал о правильном «побивании» жены
Имам Тимур Камаев

Имам Тимур Камаев. Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Лекция казанского имама Тимура Камаева о правильном способе наказания мусульманином жены через «побивание» специальной палочкой является симптомом болезни. Об этом в своем Telegram-канале написал российский политолог Сергей Марков.

Марков связал выступление имама Камаева об избиении со стремлением обязать женщин носить никабы.

«Вы представляете, как далеко зашла болезнь, если любители никабов выступают с такими лекциями, как правильно бить жену? Всех этих никабофилов пора остановить», — написал в блоге политолог.

Ранее на распространившееся заявление имама отреагировали в Духовном управлении мусульман Татарстана. Там заявили, что Коран не допускает рукоприкладства, а женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, необходимо обратиться за помощью.

В издании, снявшем ролик со словам Камаева, объявили, что слова духовного лица были вырваны из контекста.

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      Марк Леонов
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