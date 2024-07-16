Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:12, 16 июля 2024Россия

В ДУМ Татарстана оценили рассказ имама о правильном «побивании» жены

ДУМ Татарстана о рассказе имама о «побивании» жены: Коран не допускает побои

Кадр: Татар-информ

Коран не допускает рукоприкладства, а женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, необходимо обратиться за помощью. Так на рассказ имама из Казани Тимура Камаева о том, как правильно бить жену, отреагировал представитель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана. Его слова приводит РИА Новости.

Он порекомендовал ознакомиться с полной версией видеоподкаста имама, в котором говорится о недопустимости рукоприкладства.

«Избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо — грех в исламе, и что женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию», — заявил представитель ДУМ.

Ролик о правильном общении с супругой от имама из Казани распространился накануне. Позднее представители издания «Татар-информ», которое ранее опубликовало видео, заявили, что рассказ о «побивании» жены вырван из контекста. Они пояснили, что Камаев рассуждал о неприемлемости нанесения травм.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Украина разрабатывает план завершения конфликта с Россией. В чем он заключается?

      Уникальный гаджет появился в продаже в России

      57-летняя Екатерина Андреева показала лицо без макияжа

      Британия решила укрепить вооруженные силы

      Стало известно о взрыве в Харькове

      В Госдуме назвали возможные сроки начала полноценного конфликта НАТО и России

      Стал известен размер долга Ивлеевой перед налоговой

      Названа главная уязвимость современного вооружения НАТО

      В ДУМ Татарстана оценили рассказ имама о правильном «побивании» жены

      Председатель Европарламента смогла сохранить за собой пост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше