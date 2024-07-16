В ДУМ Татарстана оценили рассказ имама о правильном «побивании» жены

ДУМ Татарстана о рассказе имама о «побивании» жены: Коран не допускает побои

Коран не допускает рукоприкладства, а женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, необходимо обратиться за помощью. Так на рассказ имама из Казани Тимура Камаева о том, как правильно бить жену, отреагировал представитель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана. Его слова приводит РИА Новости.

Он порекомендовал ознакомиться с полной версией видеоподкаста имама, в котором говорится о недопустимости рукоприкладства.

«Избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо — грех в исламе, и что женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию», — заявил представитель ДУМ.

Ролик о правильном общении с супругой от имама из Казани распространился накануне. Позднее представители издания «Татар-информ», которое ранее опубликовало видео, заявили, что рассказ о «побивании» жены вырван из контекста. Они пояснили, что Камаев рассуждал о неприемлемости нанесения травм.