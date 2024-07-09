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18:27, 9 июля 2024Экономика

В России появится «халяльный кешбэк»

Духовное управление мусульман Татарстана одобрило «халяльный кешбэк»

Фото: rupixen / Unsplash

В России появится «халяльный кешбэк». Новый исламский финансовый продукт одобрило Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ), сообщается на сайте религиозной организации.

Муфтий республики Камиль Самигуллин провел встречу с основателями проекта Halal Card Исламом Ахмедшиным и Тимуром Хакимовым. По итогам обсуждений Самигуллин вручил гостям решение совета улемов ДУМ Татарстана о дозволенности нового продукта.

Разработали «халяльный кешбэк» в Российском центре исламской экономики и финансов при Российском исламском институте. Он позволит возвращать клиентам часть расходов, оплаченных с банковской карты. Внешним контролером исламского финансового продукта был назначен представитель ДУМ РТ.

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Halal Card создает также и другие продукты, соответствующие нормам исламского права — рассрочку, инвестиционные и накопительные пенсионные продукты. Стартап уже создал и выпускает специальные устройства-«садакаматы» для перевода пожертвований в одно касание, их установят в мечетях, торговых центрах и других публичных местах.

В конце июля 2023 года Совет Федерации одобрил закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. О планах принять в нем участие заявили 14 организаций, из которых 12 тогда были нефинансовыми и оставались вне надзора со стороны Центрального банка РФ.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) исламским банкингом заинтересовались представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, есть те, кто готовы вложиться и использовать его для инвестиций в российские проекты.

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