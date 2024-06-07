Талибы на ПМЭФ заинтересовались исламским банкингом

Депутат Аксаков: талибов в России заинтересовал исламский банкинг

Представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) обсудили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сотрудничество в сфере исламского банкинга. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков изданию «Абзац».

По его словам, к этому инструменту было много интереса со стороны «афганских коллег». Но самое главное — есть те, кто готовы вложиться и использовать его для инвестиций в российские проекты.

При этом Аксаков признал, что эксперимент по исламскому банкингу стартовал в России вяло. Впрочем, затем интерес к этому инструменту вырос. Сейчас к нему уже подключились больше 20 банков.

По мнению президента России Владимира Путина Москве надо исходить из реалий и выстраивать отношения с «Талибаном», поскольку это движение контролирует власть в Афганистане.

Исламский банкинг предполагает отсутствие процентных доходов, запрещает чрезмерный риск, а также вложения в некоторые отрасли. В России этим банкингом могут заниматься организации партнерского финансирования (ОПФ). Как признал ЦБ РФ эксперимент по внедрению исламского банкинга осложняется катастрофически малым количеством легальных участников пилотного проекта.

В конце июля 2023 года Совет Федерации одобрил закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Тогда о планах принять в нем участие заявили 14 организаций, из которых 12 тогда были нефинансовыми и оставались вне надзора со стороны Центрального банка РФ.

