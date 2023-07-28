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17:43, 28 июля 2023Экономика

В России разрешили исламский банкинг

Совет Федерации одобрил запуск исламского банкинга в четырех регионах России

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане, сообщает «Прайм». Пройдет он в российских регионах в течение двух лет, начиная с 1 сентября 2023 года.

Обсуждение внедрения исламского банкинга, предполагающего отсутствие каких-либо процентных доходов, стартовало в России в июле 2022 года. Заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ). Регулировать их работу будет Центробанк, он же будет вести реестр компаний и осуществлять надзор над ними. ОПФ будут предоставлять займы юридическим и физлицам без взимания вознаграждения, финансировать их в качестве торгового посредника при заключении договоров лизинга или купли-продажи с рассрочкой, а также предоставлять поручительства и деньги компаниям через участие в уставных капиталах.

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О планах участия в эксперименте в апреле заявили 14 организаций из четырех регионов. 12 из них тогда были нефинансовыми и не находились в поле регулирования и надзора регулятора.

Для научно-методического, аналитического и экспертного обеспечения эксперимента при правительстве России создадут экспертный совет. Участники эксперимента смогут совмещать деятельность по партнерскому финансированию с иными видами деятельности при условии соблюдения ряда требований. Им запрещено финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов; торговлей такими товарами; а также с игорным бизнесом.

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    Платон Щукин
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