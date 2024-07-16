Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:04, 16 июля 2024Экономика

В России нашли способ устранить кадровый голод в одной из ключевых отраслей

Аналитик Воронин: рост целевых мест для студентов устранит кадровый голод в IT

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Рост числа целевых мест для студентов способен решить проблему кадрового голода в IT-отрасли, являющейся одной из ключевых в российской экономике. Об этом способе справиться с нехваткой квалифицированных программистов заявил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин. Его слова приводит РИА Новости.

Наращивание количества целевых мест для студентов, по мнению аналитика, может стать важным драйвером для оказания поддержки российским вузам. Как отметил эксперт, отечественные компании должны быть уверены в том, что после получения диплома о высшем образовании обладающие актуальными и прикладными знаниями вчерашние студенты пополнят именно их штат сотрудников.

Материалы по теме:
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023

Увеличение числа целевых мест для студентов позволит не только обеспечить устойчивое развитие одной из ключевых отраслей российской экономики, но и выстроить взаимовыгодное партнерство, добавил эксперт. Кроме того, этот фактор может обеспечить стабильное развитие научной сферы, резюмировал Воронин.

Ранее аналитики банка «Бланк» по итогам проведенного опроса заявили о нехватке 130 тысяч квалифицированных специалистов в IT-отрасли. Именно с таким числом нехватки программистов сталкиваются в настоящее время представители отечественного малого и среднего бизнеса. На этом фоне наибольшей востребованностью у работодателей сейчас пользуются айтишники среднего (middle) и старшего (senior) уровня.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Нет для них права на жизнь». Медведев призвал казнить бойцов «Азова», застреливших российского военнопленного

      Подсчитано число не оформляющих больничный лист россиян

      Российского военного осудили за уклонение от службы и сбор конопли

      Показаны последствия мощного пожара на российском заводе после атаки дрона

      Офицер ВСУ Червинский не сможет внести залог для освобождения

      Вопрос о продлении ареста замглавы Генштаба Шамарина рассмотрят 18 июля

      В Кремле оценили посредничество Трампа в конфликте на Украине

      Песков назвал сроки следующей прямой линии с Путиным

      В Кремле заявили о желании Путина проехать за рулем по трассе М-11

      Песков прокомментировал заявления Зеленского об участии России во втором саммите мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше