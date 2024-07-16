В России нашли способ устранить кадровый голод в одной из ключевых отраслей

Аналитик Воронин: рост целевых мест для студентов устранит кадровый голод в IT

Рост числа целевых мест для студентов способен решить проблему кадрового голода в IT-отрасли, являющейся одной из ключевых в российской экономике. Об этом способе справиться с нехваткой квалифицированных программистов заявил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин. Его слова приводит РИА Новости.

Наращивание количества целевых мест для студентов, по мнению аналитика, может стать важным драйвером для оказания поддержки российским вузам. Как отметил эксперт, отечественные компании должны быть уверены в том, что после получения диплома о высшем образовании обладающие актуальными и прикладными знаниями вчерашние студенты пополнят именно их штат сотрудников.

Увеличение числа целевых мест для студентов позволит не только обеспечить устойчивое развитие одной из ключевых отраслей российской экономики, но и выстроить взаимовыгодное партнерство, добавил эксперт. Кроме того, этот фактор может обеспечить стабильное развитие научной сферы, резюмировал Воронин.

Ранее аналитики банка «Бланк» по итогам проведенного опроса заявили о нехватке 130 тысяч квалифицированных специалистов в IT-отрасли. Именно с таким числом нехватки программистов сталкиваются в настоящее время представители отечественного малого и среднего бизнеса. На этом фоне наибольшей востребованностью у работодателей сейчас пользуются айтишники среднего (middle) и старшего (senior) уровня.