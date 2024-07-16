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18:56, 16 июля 2024Россия

В России объяснили разногласия по Украине внутри ЕС

Депутат Журова: разногласия в ЕС по Украине связаны с пониманием сути конфликта

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Разногласия внутри Евросоюза (ЕС) по Украине связаны с тем, что европейские политики начинают понимать суть конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Свое мнение она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Люди тоже постепенно разбираются, видят, что противостояние зашло слишком далеко. Во-первых, много жертв, но ради чего? Потом за это время, наверное, почитали, узнали историю, понимают, что этот конфликт не просто так вообще возник. Думаю, что здравый смысл начал появляться. И потом это же их деньги в никуда, они тратят и делают хуже экономику их стран. Потом санкции, газ и нефть, которые покупали у России — все это сбило многие отработанные схемы. Кому это может начать нравиться?» — объяснила депутат.

Как ранее заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, мнения стран ЕС по украинскому конфликту стали все больше расходиться. «Мы были очень едины перед лицом войны на Украине. Теперь начинают появляться разногласия. Вы видели позицию Венгрии. До настоящего момента мы были очень едины», — сказал он.

Политик раскритиковал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и назвал его «неуместным». В то же время он считает, что его преемница — уходящая в отставку премьер-министр Эстонии Кая Каллас — сможет решить противоречия.

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