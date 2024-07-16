Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 16 июля 2024Россия

В России высказались о значимости восстановления отношений с Европой

Депутат Чепа допустил восстановление отношений России с Европой

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Восстановление отношений России с Европой по всем направлениям сотрудничества возможно и нужно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что такое мнение в частных разговорах высказывают и многие западные парламентарии.

«Конечно, все возможно. Мы никогда не хлопали дверьми, всегда были готовы к сотрудничеству, о чем и говорили. Наши усилия в этом направлении оставались без результата, но если мы увидим изменение отношения, стремление к сотрудничеству, то, естественно, это поддержим», — сказал Чепа.

Многие западные политики, по его словам, понимают значимость восстановления отношений с Россией: без страны, занимающей половину европейской территории, решать многие вопросы будет непросто. Кроме того, важны и культурная, спортивная, социальная, экономическая стороны сотрудничества.

«Мы продолжаем общаться по разным направлениям с частью европейских парламентариев и понимаем, что они заинтересованы в восстановлении отношений. Тот же спорт без участия россиян значительно теряет свою привлекательность. Так и настоящая европейская культура невозможна без России, ведь мы — большая часть этой мировой культуры. То же можно сказать и о науке, религии, других направлениях», — добавил депутат.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю призвал к возобновлению дипотношений с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Фашисты есть фашисты». В Кремле отреагировали на расправу азовцев над российским военнопленным

      Пожилые женщины обратили в бегство грабителей с молотком

      В США заявили о планах провести чистку в спецслужбах

      18-летняя падчерица Кортни Кардашьян снялась в откровенном бикини

      Фигурант дела о мошенничестве с формой для Росгвардии высказался о своей вине

      В ООН проверят данные о расправе ВСУ над российским пленным

      В Госдуме объяснили разницу между бойкотом и отказом от участия в Олимпиаде

      Четырем россиянам вынесли приговор за подготовку к нападению на объекты госвласти

      Врач назвала способы распознать опасные родинки

      В России высказались о значимости восстановления отношений с Европой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше