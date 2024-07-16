В России высказались о значимости восстановления отношений с Европой

Депутат Чепа допустил восстановление отношений России с Европой

Восстановление отношений России с Европой по всем направлениям сотрудничества возможно и нужно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что такое мнение в частных разговорах высказывают и многие западные парламентарии.

«Конечно, все возможно. Мы никогда не хлопали дверьми, всегда были готовы к сотрудничеству, о чем и говорили. Наши усилия в этом направлении оставались без результата, но если мы увидим изменение отношения, стремление к сотрудничеству, то, естественно, это поддержим», — сказал Чепа.

Многие западные политики, по его словам, понимают значимость восстановления отношений с Россией: без страны, занимающей половину европейской территории, решать многие вопросы будет непросто. Кроме того, важны и культурная, спортивная, социальная, экономическая стороны сотрудничества.

«Мы продолжаем общаться по разным направлениям с частью европейских парламентариев и понимаем, что они заинтересованы в восстановлении отношений. Тот же спорт без участия россиян значительно теряет свою привлекательность. Так и настоящая европейская культура невозможна без России, ведь мы — большая часть этой мировой культуры. То же можно сказать и о науке, религии, других направлениях», — добавил депутат.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю призвал к возобновлению дипотношений с Россией.