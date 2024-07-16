В сети восхитились внешностью 62-летней матери Равшаны Курковой

В сети восхитились внешностью 62-летрней матери актрисы Равшаны Курковой — советской и узбекской актрисы, кинорежиссера и сценариста Рано Кубаевой. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте Курковой (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что родственницы посетили фестиваль нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде, где сделали совместные фото. На размещенных кадрах мать звезды сериалов «Пищеблок» и «А у нас во дворе…» предстала в наряде черного цвета.

Так, 62-летняя знаменитость примерила удлиненный жакет, макси-юбку с завышенной талией и блузку с крыльями из стразов на груди. На ней были также черно-серебристые лодочки и солнцезащитные очки в оправе «кошачий глаз». Кубаева дополнила образ серьгами-подвесками, цепочкой на шее и кольцами.

Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях. «Теперь понятно, в кого Равшана такая красавица», «Какая у вас мама утонченная и элегантная», «Мама просто огонь!», «Какие вы прекрасные», «Королева-мать и принцесса-дочь», — заявили юзеры.

В апреле 43-летняя Равшана Куркова раскрыла секрет своей стройности.