Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:21, 18 апреля 2024Ценности

43-летняя Равшана Куркова раскрыла секрет стройности

43-летняя Равшана Куркова назвала спорт и диету секретом своей стройности

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса узбекского происхождения Равшана Куркова раскрыла секрет своей стройности. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В первую очередь 43-летняя звезда сериалов «Пищеблок» и «А у нас во дворе…» назвала особенности диеты, которой придерживается. Так, она равнодушна к сладкому и алкоголю и не употребляет углеводы после четырех часов дня. Кроме того, артистка ведет активный образ жизни и систематически занимается спортом, стараясь пропускать между тренировками не более двух дней.

«Когда мне говорят про "хорошую генетику", я улыбаюсь. После 35 лет оставаться в форме — это всегда большой труд и самодисциплина», — заявила знаменитость. Также она рассказала, что после вторых родов набрала 14 килограммов.

В мае 2023 года Равшана Куркова сообщила, что родила дочь. Она также воспитывает трехлетнего сына Гаспара, которого родила от бизнесмена Сергея Амаряна в 2020 году. Через несколько месяцев после рождения первенца пара прекратила отношения.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      В США наконец могут принять закон о многомиллиардной помощи Украине. Почему большую часть денег Киев не получит?

      В США заявили о критической нехватке боеприпасов у ВСУ

      Немецкая компания разработала программу для отслеживания вредных выбросов

      Раскрыт срок полного восстановления работы аэропорта Дубая

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      43-летняя Равшана Куркова раскрыла секрет стройности

      Поплавская обвинила популярных российских артистов в помощи ВСУ

      Захарова отчитала журналиста за заданный ей вопрос

      СК Белоруссии задержал желавшего вступить в ряды ВСУ белоруса

      Москву накроет циклон «Гори»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше