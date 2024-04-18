43-летняя Равшана Куркова раскрыла секрет стройности

43-летняя Равшана Куркова назвала спорт и диету секретом своей стройности

Российская актриса узбекского происхождения Равшана Куркова раскрыла секрет своей стройности. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В первую очередь 43-летняя звезда сериалов «Пищеблок» и «А у нас во дворе…» назвала особенности диеты, которой придерживается. Так, она равнодушна к сладкому и алкоголю и не употребляет углеводы после четырех часов дня. Кроме того, артистка ведет активный образ жизни и систематически занимается спортом, стараясь пропускать между тренировками не более двух дней.

«Когда мне говорят про "хорошую генетику", я улыбаюсь. После 35 лет оставаться в форме — это всегда большой труд и самодисциплина», — заявила знаменитость. Также она рассказала, что после вторых родов набрала 14 килограммов.

В мае 2023 года Равшана Куркова сообщила, что родила дочь. Она также воспитывает трехлетнего сына Гаспара, которого родила от бизнесмена Сергея Амаряна в 2020 году. Через несколько месяцев после рождения первенца пара прекратила отношения.