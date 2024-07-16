В штабе Трампа рассказали о самочувствии политика после покушения

Советник штаба Трампа заявил, что политик отлично себя чувствует после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп отлично себя чувствует после покушения. Об этом рассказал старший советник штаба Трампа Крис Ласивита, пишет РИА Новости.

«Он замечательный человек, ему пришлось иметь дело со многими вещами, но он сильный, у него все отлично», — заявил Ласивита.

Накануне Дональд Трамп впервые появился на публике после покушения, на его ухе была повязка.

Напомним, 13 июля на политика было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь, схватился за ухо и лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места события.

Ранее сообщалось, что разведка США в последние недели получила от агентурного источника данные о том, что Иран якобы планировал устранить экс-президента страны Дональда Трампа.

Также утверждалось, что у кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джея Ди Вэнса будет шанс стать президентом Штатов после возможного второго срока Дональда Трампа.