В США узнали о трех попытках стрелка в Трампа скрыться от Секретной службы

CBS: стрелявшему в Трампа Круксу трижды удалось скрыться от Секретной службы

Стрелявшему в экс-президента США Дональда Трампа Томасу Мэтью Круксу трижды удалось скрыться от сотрудников Секретной службы. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам «непосредственно осведомленного об инциденте источника», внутри здания, с крыши которого было совершено покушение на Трампа, находились три снайпера. Один из них, пока находился внутри здания, увидел, как Крукс с улицы посмотрел на крышу, осмотрел здание и скрылся из виду.

Затем Крукс вернулся, сел на траву и начал смотреть в свой телефон. В этот момент один из снайперов сфотографировал его. После этого Крукс достал дальномер, и снайпер связался по рации с командным пунктом. Крукс снова исчез, а затем вернулся в третий раз с рюкзаком.

Снайперы сообщили командованию, что к задней части здания идет подозрительно ведущий себя мужчина с рюкзаком. По словам офицера, к тому времени, как другие офицеры прибыли за подкреплением, Крукс уже забрался на крышу здания.

Один из сотрудников правоохранительных органов полез на крышу, но остановился, потому что стрелок направил на него винтовку. Через несколько секунд он открыл огонь по Трампу.

Сотрудники полиции полагают, что Крукс мог воспользоваться вентиляционной системой, чтобы попасть на крышу.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места событий.