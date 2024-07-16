В центре Москвы загорелся ресторан

В центре Москвы произошел пожар в ресторане «Вкус огня»

В ресторане «Вкус огня» недалеко от станции метро «Павелецкая» произошел пожар. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» в своем Telegram-канале.

Из-за происшествия посетители заведения были эвакуированы. Выяснилось, что возгорание произошло в вентиляции.

Ранее синоптики предупреждали о жаре до плюс 38 градусов в Крыму с понедельника, 15 июля, по пятницу, 19 июля. Жителей полуострова и отдыхающих призвали быть осторожными и сократить время пребывания на солнце. В регионе объявили предупреждение из-за риска пожаров.

Особый противопожарный режим установлен в Крыму с 17 апреля. В МЧС предупредили, что в этот период разводить открытый огонь в лесу строго запрещено. Кроме того, нельзя намеренно сжигать траву и бытовой мусор.

