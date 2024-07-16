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21:35, 16 июля 2024Россия

В центре Москвы загорелся ресторан

В центре Москвы произошел пожар в ресторане «Вкус огня»

Фото: Stringer / News.ru / Global Look Press

В ресторане «Вкус огня» недалеко от станции метро «Павелецкая» произошел пожар. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» в своем Telegram-канале.

Из-за происшествия посетители заведения были эвакуированы. Выяснилось, что возгорание произошло в вентиляции.

Ранее синоптики предупреждали о жаре до плюс 38 градусов в Крыму с понедельника, 15 июля, по пятницу, 19 июля. Жителей полуострова и отдыхающих призвали быть осторожными и сократить время пребывания на солнце. В регионе объявили предупреждение из-за риска пожаров.

Особый противопожарный режим установлен в Крыму с 17 апреля. В МЧС предупредили, что в этот период разводить открытый огонь в лесу строго запрещено. Кроме того, нельзя намеренно сжигать траву и бытовой мусор.

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      Евгений Силаев
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