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11:57, 16 июля 2024Культура

Власти Санкт-Петербурга отказались убрать посвященный Туминасу арт-объект

Власти Санкт-Петербурга отказались убирать арт-объект в честь режиссера Туминаса
Римас Туминас

Римас Туминас. Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Власти Санкт-Петербурга отказались убирать из города арт-объект в честь литовского режиссера Римаса Туминаса. Об этом сообщает издание «Абзац».

Стул с именем экс-худрука Театра имени Вахтангова расположен напротив театра «Балтийский дом». Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой убрать инсталляцию. По словам активистов, причиной для обращения послужили русофобские высказывания Туминаса.

Городской комитет по культуре заявил, что посвященная режиссеру скульптура является неотъемлемой частью культурного пространства Александровского парка и ее демонтаж невозможен. «История появления арт-объектов связана с петербургским театральным искусством и петербургской школой русского репертуарного театра. Данные арт-объекты являются частью культурного пространства Александровского парка, имеют исключительно культурологический характер», — указано в официальном ответе ведомства.

Советского и литовского театрального режиссера Туминаса не стало в марте 2024 года в возрасте 72 лет. В 2022 году деятель культуры покинул Россию.

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      Мария Рюрикова
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