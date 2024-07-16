Военный эксперт высказался о сдаче в плен заключенных в составе ВСУ

Военный эксперт Глазунов: сдающиеся в плен заключенные из ВСУ плохо подготовлены

Сдающиеся в российский плен заключенные из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовлены гораздо хуже обычных военных. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

Здесь просто набрали уголовников, которые захотели. Какой от них прок? Да никакого, после первого же боя сдались. Не думаю, что это чем-то поможет Украине. Обычные уголовники вряд ли помогут принести какую-то победу Олег Глазунов военный эксперт

«Киев думал, что им удастся создать что-то наподобие группы "Вагнер". Это говорит о том, что они не до конца понимают и контролируют ситуацию. Группа "Вагнер" — это было уникальное объединение даже из бывших заключенных, а то, что пытается сделать Украина по примеру России, — это жалкое подобие», — сказал он.

Первые заключенные в составе ВСУ попали в плен российским силам под Донецком. Среди сдавшихся — бойцы батальона «Шквал» 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который состоит исключительно из заключенных. Киев планирует набрать до 15 тысяч заключенных для участия в боевых действиях.