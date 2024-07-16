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19:39, 16 июля 2024Ценности

Возлюбленная Тимати опубликовала видео в облегающем топе без бюстгальтера

Кадр: Telegram-канал Valentine

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова опубликовала в Telegram видео в откровенном наряде.

Избранница исполнителя решила показать подписчикам процесс приготовления своего любимого завтрака, который включал в себя круассаны с яичницей и икрой. При этом она снялась в мини-шортах и облегающем белом топе, отказавшись от бюстгальтера.

Также манекенщица уложила волосы в небрежный хвост и сделала нюдовый маникюр. В то же время девушка не стала наносить косметику на лицо.

Ранее в июле Валентина Иванова также снялась в распахнутой куртке на голое тело.

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      Карина Черных
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